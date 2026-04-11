США согласились разблокировать замороженные активы Ирана - СМИ

Соединенные Штаты согласились разблокировать активы Ирана, замороженные в банках Катара и других стран.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского высокопоставленного источника.

Собеседник агентства приветствовал этот шаг, назвав его подтверждением серьезности намерений Вашингтона перед переговорами в Пакистане. При этом иранский чиновник указал на то, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода [судов] через Ормузский пролив». Объем средств, подлежащих разблокированию, не уточняется.

Как уточняет Reuters, американская сторона пока никаких комментариев по этой теме не делала.

В ночь на субботу в пакистанскую столицу на переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. В субботу утром в Пакистан прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавляет американских переговорщиков.

Как сообщил телеканал Al Hadath, американо- иранские переговоры начнутся после 16:00 по бакинскому времени. По данным его источников, непрямые консультации уже состоялись и предстоящие переговоры будут прямыми.

Источник: ТАСС