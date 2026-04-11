Трамп зазывает мир покупать американские нефть и газ

Большое количество пустых танкеров направляются в США за американскими нефтью и газом, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, одних из крупнейших в мире, направляются прямо сейчас к Соединенным Штатам, чтобы загрузиться лучшей и самой «сладкой» нефтью (и газом!) в мире», - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У нас больше нефти, чем у двух следующих за нами крупнейших нефтяных экономик вместе взятых - и она более высокого качества. Мы ждем вас. Быстрый оборот!» - написал американский лидер.

