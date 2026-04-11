Эрдоган и Макрон обсудили мирный процесс на Южном Кавказе - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили поддержку мирного процесса на Южном Кавказе.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сообщение Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции, лидеры двуx стран подробно обсудили в телефонной беседе состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные и глобальные события.

Президент Турции подчеркнул важность всестороннего развития взаимовыгодного сотрудничества с Францией, в особенности, в сфере оборонной промышленности.

Касаясь темы региональных кризисов, турецкий лидер обратил внимание на негативное воздействие напряженности вокруг Ирана на мировые процессы.

По его словам, дипломатические усилия Анкары, предпринятые в тесном сотрудничестве с рядом другиx стран, сыграли решающую роль в достижении договоренности о прекращении огня.

Президент Эрдоган указал на значимость рычагов дипломатии для установления прочного мира в регионе.

Относительно ситуации в Ливане, глава турецкого государства заявил, что попытки саботажа усилий по прекращению огня недопустимы, и Турция будет впредь вносить посильный вклад в данный процесс.

Лидеры также подробно обсудили вопросы свободы судоходства в Ормузском проливе в свете требований международного права, а также события в Сирии, усилия по продвижению мирного процесса на Южном Кавказе, поиск путей прочного мира и возобновление переговоров между Украиной и Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил поддержку Парижем мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать укреплению регионального сотрудничества.

Об этом, как сообщил Макрон на своей странице в соцсети Х, он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине и на Южном Кавказе.

«Относительно перспективы саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая в Ереване, я подтвердил поддержку Францией мирного процесса на Южном Кавказе, который позволит перейти к новой эре на основе открытых границ и укрепленного регионального сотрудничества», - указал французский президент.