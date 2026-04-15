Песков: США отказались от предложения России принять обогащенный уран из Ирана

Соединенные Штаты отказались от предложения России принять обогащенный уран из Ирана.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию India Today.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона остается в контакте с исламской республикой на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Москва также осуждает агрессию США и Израиля против Ирана, призывая стороны боевых действий к сдержанности.

Источник: КП