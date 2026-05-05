В результате авиаудара России по Запорожью погибли 12 человек

Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего уже известно о 12 погибших.

Как передает УНИАН, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отметили в ГСЧС Украины, в результате обстрела загорелись СТО с более чем 10 автомобилями, а также поддоны на территории частного предприятия.

"Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в местах попаданий. Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых 6 детей и 2 маломобильных человека. На местах происшествий работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в сообщении.