В Азербайджане 75-летнюю женщину убили из-за 8 тысяч манатов

В Нахчыване завершился судебный процесс по делу об убийстве 75-летней женщины, совершённом с особой жестокостью.

Как сообщает Qafqazinfo, по итогам многомесячного разбирательства Фируза Исмайылова и Айпара Аскерова признаны виновными в преступлении, совершённом около года назад в селе Огланкала Шарурского района.

По материалам следствия, Фируза и Айпара во время разговора обсуждали свои финансовые трудности. Айпара пожаловалась, что у неё есть долг более 3 тысяч манатов и она находится в сложной ситуации.

Именно в ходе этого разговора возник преступный план. Фируза, пытаясь найти выход, рассказала подруге о своей 75-летней соседке Зейнаб Исмайыловой, отметив, что, по её словам, у неё есть около 8 тысяч манатов и она собирается положить деньги в банк.

Эта информация вызвала у женщин корыстный интерес, и они решили убить пожилую соседку, чтобы завладеть её деньгами и драгоценностями.

Спустя несколько дней план был реализован. Пожилая женщина пришла в дом Айпары, чтобы воспользоваться стиральной машиной. В этот момент Айпара и заранее спрятавшаяся в доме Фируза напали на неё, нанеся удары тяжёлым предметом по голове, после чего задушили подушкой.

Затем преступницы сначала сняли с шеи погибшей мешочек, в котором находились 8 тысяч манатов наличными и три золотые цепочки общей стоимостью около 3 тысяч манатов. После этого тело было сброшено в глубокий колодец, расположенный во дворе.

Чтобы скрыть преступление, женщины распространили ложную информацию о том, что пожилую женщину якобы видели уходящей из села. Однако их действия вызвали подозрения у полиции.

Во время расследования внимание правоохранителей привлекло то, что Айпара в ту ночь оплатила долги в нескольких магазинах на сумму около 3 тысяч манатов.

Позднее с помощью служебной поисковой собаки тело было обнаружено в колодце на глубине около 10 метров.

Сначала была задержана Айпара, затем через два дня — Фируза. Обе обвинялись в умышленном убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений.

Дело рассматривалось в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям. В ходе процесса выяснилось, что Айпара также планировала побег в Турцию.

В итоге Фируза Исмаилова была приговорена к 15 годам лишения свободы, Айпара Аскерова — к 14 годам 6 месяцам.

Жители села до сих пор вспоминают погибшую как доброго и отзывчивого человека, помогавшего окружающим.