Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора "сверили часы" по текущей ситуации в мире и в российско-американских отношениях.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"5 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", - проинформировали в дипведомстве.

Беседа носила конструктивный и деловой характер, добавили в министерстве.