Мировая пресса продолжает освещать выступление Президента Ильхама Алиева на Саммите Европейского политического сообщества

Ведущие мировые органы печати продолжают освещать выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на Саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, издание Европейского Союза Commonspace.eu опубликовало полный текст выступления главы нашего государства.

В статье турецкой газеты Hürriyet под заголовком «Послание мира Армении от Президента Алиева» доводится до внимания, что в армяно-азербайджанских отношениях фактически возникла мирная атмосфера, отмечается, что сделаны первые шаги по экономическому и транспортному сотрудничеству. «Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан экспортировал в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов, а также упростил транзит 28 тыс. тонн грузов через свою территорию», - пишет издание.

В статье также нашли отражение высказывания главы Азербайджанского государства о применении европейскими институтами, в частности Европейским парламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), двойных стандартов в отношении Азербайджана. В материале подчеркивается, что Азербайджан более жестко и принципиально доводит свою позицию до международной аудитории. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев открыто раскритиковал резолюции, принятые Европарламентом и ПАСЕ против Азербайджана, назвав их «полными оскорблений и лжи».

Медиаресурсы братской страны TRT World, Akşam, Cumhuriyet, Haber Global, Star, Aydınlık, Yeşil Iğdır, Mersin Haber, Haber 1, Ankahaber также опубликовали основные моменты выступления Президента Ильхама Алиева на Саммите Европейского политического сообщества.

Иранское новостное агентство Tasnim, порталы Shafaqna и Khabarpru также осветили выступление Президента Ильхама Алиева на Саммите Европейского политического сообщества. Отмечается, что в понедельник Президент Азербайджана обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. «Ильхам Алиев в своем выступлении по видеосвязи на саммите в Иреване заявил, что за последние пять лет Европарламент принял 14 резолюций против Баку в оскорбительном тоне», - пишет иранская пресса.

Египетское издание NDB Masr, информационные агентства Йемена Saba и Ливана NNA, портал Lebanon files, казахстанская газета «Улысмедиа», таджикский сайт «Хабарихуш» также уделили широкое место выступлению главы нашего государства на Саммите Европейского политического сообщества. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул наличие прогресса в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обосновал это конкретными экономическими и транспортными шагами. Также было доведено до внимания, что Президент Азербайджана подверг резкой критике резолюции, принятые Европарламентом и другими структурами, заявив о несправедливости подобного подхода.