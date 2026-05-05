«Сабах» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны по баскетболу

Определился победитель сезона 2025/2026 Азербайджанской баскетбольной лиги.

В третьем матче финальной серии «Сабах» встретился с «Абшерон Лайонс».

Матч, прошедший в Бакинском Дворце спорта, завершился победой действующих чемпионов со счетом 108:95.

Гулливеры «Сабаха» обыграли «львов» и в двух предыдущих встречах - 98:93, 112:84.

Таким образом, подопечные знаменитого Римаса Куртинайтиса в четвертый раз кряду стали чемпионами Азербайджана.