«Сабах» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны по баскетболу
Определился победитель сезона 2025/2026 Азербайджанской баскетбольной лиги.
В третьем матче финальной серии «Сабах» встретился с «Абшерон Лайонс».
Матч, прошедший в Бакинском Дворце спорта, завершился победой действующих чемпионов со счетом 108:95.
Гулливеры «Сабаха» обыграли «львов» и в двух предыдущих встречах - 98:93, 112:84.
Таким образом, подопечные знаменитого Римаса Куртинайтиса в четвертый раз кряду стали чемпионами Азербайджана.
