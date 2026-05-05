Пострадавший при взрыве в онкоцентре врач скончался - ОФИЦИАЛЬНО
Скончался врач-радиолог отделения лучевой терапии Национального онкологического центра Азербайджана Асиф Акиф оглу Насирли.
Соответствующую информацию распространило Министерство здравоохранения.
Он умер в результате полученных тяжёлых травм.
Напомним, что онкологический пациент, Алиев Мубариз Саиб оглу, 1988 года рождения, незаконно приобрёл и хранил взрывное устройство, которое 30 апреля привёл в действие в радиологическом отделении Национального онкологического центра.
В результате взрыва он совершил попытку умышленного убийства общеопасным способом врача Асифа Насирова.
В результате происшествия Мубариз Алиев скончался на месте от полученных травм. Врач Асиф Насиров получил тяжёлые телесные повреждения
