Трамп заявил, что лично участвует в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает ТАСС, об этом сказал американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме.

"Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] беседуют со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: "Мы не говорили с президентом". Но я только что говорил [с ними]. <...> Они играют в игры", - сказал Трамп.

По его версии, Тегеран стремится договориться с Вашингтоном о прекращении боевых действий. "Могу сказать следующее: Иран хочет заключить сделку", - отметил Трамп.