Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив

Иранские власти объявили о формировании и введении в действие новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

Как передает ТАСС, об этом сообщило государственное телевидение исламской республики.

По его сведениям, теперь суда, намеревающиеся пройти Ормузский пролив, "после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения через пролив". Приняв новые правила иранской стороны, суда получают транзитное разрешение на проход через Ормузский пролив.

Отмечается, что подобные разрешения будут выдаваться "новым органом власти".