Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

First News Media21:30 - 05 / 05 / 2026
4 мая рядом мечетью Фатимы Захры на кладбище Горадил был найден двухлетний мальчик. Позже удалось установить его родителей.

Председатель Объединения детей Азербайджана Кямаля Агазаде заявила, что мать официально отказалась от ребёнка.

По её словам, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

«Мать ребёнка официально отказалась от него. Ребёнок был найден на территории кладбища. Она даже не задумалась о том, что с ним может случиться беда или его могут покалечить животные», — отметила она.

Также Агазаде добавила, что на её вопрос о том, не боялась ли женщина за безопасность ребёнка, та лишь пожала плечами.

Напомним, что ранее Кямаля Агазаде сообщила об обнаружении 2-летнего ребёнка на кладбище.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50