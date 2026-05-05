Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

4 мая рядом мечетью Фатимы Захры на кладбище Горадил был найден двухлетний мальчик. Позже удалось установить его родителей.

Председатель Объединения детей Азербайджана Кямаля Агазаде заявила, что мать официально отказалась от ребёнка.

По её словам, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

«Мать ребёнка официально отказалась от него. Ребёнок был найден на территории кладбища. Она даже не задумалась о том, что с ним может случиться беда или его могут покалечить животные», — отметила она.

Также Агазаде добавила, что на её вопрос о том, не боялась ли женщина за безопасность ребёнка, та лишь пожала плечами.

