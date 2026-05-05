Ильхам Алиев принял делегацию во главе с высоким представителем Европейского Союза - ФОТО

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

В ходе беседы с удовлетворением было напомнено о встречах Президента Ильхама Алиева с Каей Каллас, отмечено, что в ходе ее визита в нашу страны в 2025 году были проведены плодотворные обсуждения по вопросам расширения сотрудничества.

Кая Каллас передала главе государства приветствия президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия Антониу Коште.

Кая Каллас коснулась значения принятого главой нашего государства и президентом Совета Европейского Союза в ходе визита Антониу Кошты в нашу страну совместного заявления, в котором подчеркнут стратегический характер отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Гостья отметила, что Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза.

Президент Ильхам Алиев коснулся перспектив сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом в области энергетики, связности, безопасности, торговли и других сферах. Глава государства подчеркнул, что Европейский Союз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, в то же время наша страна всегда была надежным партнером Европейского Союза с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. В этой связи Президент Ильхам Алиев отметил, что недавно азербайджанский газ начал поставляться еще в две страны-члена Европейского Союза – Германию и Австрию.

В ходе беседы был затронут мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуты предпринимаемые нашей страной шаги, направленные на укрепление мирной повестки. Было отмечено, что между Азербайджаном и Арменией уже налажены торгово-экономические связи, в этом контексте подчеркнуто, что наша страна в одностороннем порядке сняла ограничения на транзитные грузы, следующие в Армению. Участие Президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м Саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в Иреване, было расценено как историческое событие.

На встрече было подчеркнуто, что в настоящее время в повестке сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом стоят вопросы взаимодействия в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, возобновляемой энергии и в других сферах.

В ходе беседы была выражена признательность Европейскому Союзу за поддержку Азербайджана в сфере разминирования, отмечено, что запуск проекта TRIPP создаст хорошие возможности с точки зрения региональной связности.

Глава государства и Кая Каллас обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.