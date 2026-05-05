В Стамбуле найдено тело пропавшей на пароме азербайджанки
В Стамбуле обнаружено тело гражданки Азербайджана Махфуры Гусейновой, пропавшей на пассажирском пароме, следовавшем по маршруту Кадыкёй – Бешикташ.
Как сообщает АПА, вечером 2 мая 44-летняя женщина села на паром в Кадыкёе.
Однако кадров, подтверждающих то, что она сошла с парома в Бешикташе, не было обнаружено. Её сумочка была найдена на пароме.
Соответствующие службы провели поисковую операцию в море.
В результате поисков тело Махфуры Гусейновой было обнаружено у побережья Хайдарпаша. Тело направлено на медицинскую экспертизу.
По факту происшествия расследование продолжается.
