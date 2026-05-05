Азербайджан и Турция запустят совместное производство БПЛА Sivrisinek - ВИДЕО
Азербайджан совместно с Турцией будет производить новый беспилотный летательный аппарат Sivrisinek.
Об этом сообщил генеральный директор Baykar Халук Байрактар.
Sivrisinek представляет собой барражирующий боеприпас с дальностью полёта более тысячи километров. Аппарат способен эффективно действовать в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы, а также распределять цели внутри группы, что повышает его эффективность при выполнении боевых задач.
Проект отражает углубление военно-технического сотрудничества между Баку и Анкарой и направлен на развитие современных беспилотных технологий в регионе.
