Азербайджан и Турция запустят совместное производство БПЛА Sivrisinek - ВИДЕО

Азербайджан совместно с Турцией будет производить новый беспилотный летательный аппарат Sivrisinek.

Об этом сообщил генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Sivrisinek представляет собой барражирующий боеприпас с дальностью полёта более тысячи километров. Аппарат способен эффективно действовать в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы, а также распределять цели внутри группы, что повышает его эффективность при выполнении боевых задач.

Проект отражает углубление военно-технического сотрудничества между Баку и Анкарой и направлен на развитие современных беспилотных технологий в регионе.