Азербайджанский борец в четвертый раз подряд стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в албанской столице Тиране.

Как сообщает Report, в финальном поединке он (67 кг) одержал победу над турецким спортсменом Муратом Фыратом со счетом 7:5.

Таким образом, Хасрат Джафаров в четвертый раз подряд стал чемпионом Европы.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля. Ранее борцы греко-римского стиля Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.