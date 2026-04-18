«Тоттенхэм» не справился с «Брайтоном» и остался в зоне вылета из АПЛ после гола на последней минуте

Действующий победитель Лиги Европы УЕФА лондонский "Тоттенхэм" сохраняет позицию в зоне вылета Английской Премьер-лиги после ничейного результата в домашнем матче против "Брайтона", пропустив решающий гол на последних минутах встречи.

Матч 33-го тура завершился со счетом 2:2. Несмотря на статус одного из ведущих клубов Европы и наличие актуального международного трофея, лондонский коллектив не сумел удержать преимущество, пропустив ответный мяч на отметке 90+5’. Данный результат продлил серию клуба без побед в рамках АПЛ в 2026 календарном году.

На текущий момент "Тоттенхэм" занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 31 очко. Ситуация осложняется положением конкурентов: в ближайший понедельник "Вест Хэм", занимающий 17-е место, в случае победы может увеличить отрыв от зоны вылета до четырех очков.

Статистические показатели подтверждают беспрецедентный спад формы топ-клуба: за пять туров до окончания чемпионата риск вылета действующего обладателя еврокубка в Чемпионшип остается критически высоким. Технические отчеты фиксируют системные ошибки в оборонительной фазе в компенсированное время.