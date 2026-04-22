Трамп заявил об отмене смертного приговора для восьми женщин, приговорённых к казни в Иране
Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social, что, по его информации, в Иране отменена казнь восьми женщин, ранее приговорённых к высшей мере наказания.
По словам Трампа, четыре из них будут немедленно освобождены, ещё четыре — проведут в заключении один месяц. Он также выразил благодарность иранским властям и руководству страны за то, что они, как он отметил, прислушались к его обращению и приняли решение не приводить приговор в исполнение.
Ранее Трамп заявлял о якобы готовящейся казни восьми женщин в Иране и призывал власти страны пересмотреть решение.
При этом официальные представители Ирана ранее опровергали информацию о подобных планах.
