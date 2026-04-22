Суд арестовал 26-летнего парня, обвиняемого в изнасиловании 65-летней женщины

В Дашкесанском районном суде рассмотрено ходатайство в отношении 26-летнего М.М., обвиняемого в совершении сексуального насилия в отношении 65-летней женщины.

Как сообщает Qafqazinfo, суд удовлетворил представление и избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Инцидент, по данным следствия, произошёл в июле прошлого года в селе Габагтепе Дашкесанского района. 65-летняя женщина (1961 г.р.) подверглась насильственным действиям со стороны мужчины 2000 года рождения.

По данному факту Дашкесанская районная прокуратура провела расследование: было осмотрен место происшествия, изъяты вещественные доказательства, установлены и допрошены свидетели, а также назначены и получены необходимые экспертные заключения.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статьям 149.1 (изнасилование) и 150.1 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.