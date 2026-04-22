Ильхам Алиев: Декларация о стратегическом партнёрстве вывела отношения между Азербайджаном и Латвией на высокий уровень - ФОТО

Декларация о стратегическом партнёрстве вывела отношения между Азербайджаном и Латвией на высокий уровень.

Oб этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X в связи с визитом Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в страну.

«Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Декларация о стратегическом партнёрстве, подписанная девять лет назад, вывела отношения между Азербайджаном и Латвией на высокий уровень. Уверен, что ваш первый официальный визит в нашу страну в качестве Президента придаст дополнительный импульс укреплению наших дружественных связей и откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в публикации.