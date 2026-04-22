Ильхам Алиев: Декларация о стратегическом партнёрстве вывела отношения между Азербайджаном и Латвией на высокий уровень - ФОТО
Декларация о стратегическом партнёрстве вывела отношения между Азербайджаном и Латвией на высокий уровень.
Oб этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X в связи с визитом Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в страну.
«Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Декларация о стратегическом партнёрстве, подписанная девять лет назад, вывела отношения между Азербайджаном и Латвией на высокий уровень. Уверен, что ваш первый официальный визит в нашу страну в качестве Президента придаст дополнительный импульс укреплению наших дружественных связей и откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в публикации.
Very cordial and substantive discussions with President of Azerbaijan Ilham Aliyev. Discussed bilateral relations, regional security and energy issues. As strategic partners we will further develop close political and economic ties. Thank you, Mr. President for warm welcome 🇱🇻🇦🇿 pic.twitter.com/V02WX1Tk0B — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2026