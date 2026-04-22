«Сабах» обыграл «Карабах» и вышел в финал Кубка Азербайджана - ВИДЕО

Футбольный клуб «Сабах» вышел в финал Кубка Азербайджана, став вторым финалистом турнира.

В ответном полуфинальном матче команда под руководством Валдаса Дамбраускаса обыграла «Карабах» со счётом 2:1 и по сумме двух встреч обеспечила себе выход в решающую стадию соревнования.

Игра началась в напряжённой борьбе, при этом первая половина встречи завершилась без голов. Ситуация осложнилась для «Карабаха» после удаления вратаря Матэуша Кохальски, из-за чего команда осталась в меньшинстве.

Во втором тайме «Карабах» всё же открыл счёт: на 59-й минуте отличился Камило Дуран. Однако «Сабах» сумел переломить ход матча — на 78-й минуте Велько Симич сравнял счёт, а на 88-й минуте Мбина забил победный гол.

В концовке встречи игроки «Карабаха» требовали назначить пенальти, однако арбитр их претензии не удовлетворил.

Таким образом, «Сабах» вышел в финал, где встретится с «Зиря». Решающий матч турнира запланирован на 13 мая.