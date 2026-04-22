Президент: Производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти

Сейчас мы активно работаем над диверсификацией нашего экспорта, хотя это будет непросто, поскольку производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

Отметив, что большая часть добываемого Азербайджаном газа экспортируется, глава государства сказал, что отрасли экономики, не связанные с нефтью и газом, должны соответствовать растущему производственному профилю и спросу на международных рынках, прежде всего европейских.