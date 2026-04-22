Пентагон: Разминирование в Ормузском проливе займёт шесть месяцев

Полное разминирование Ормузского пролива может занять не менее шести месяцев. При этом начать процедуру разминирования можно будет не раньше полного окончания войны с Ираном.

Об этом представители Пентагона сообщили во время закрытых слушаний в Конгрессе, сообщает The Washington Post.

Как отмечает газета, это означает, что экономические последствия агрессии США и Израиля против Ирана могут сохраняться до конца этого года или дольше.

"Цены на бензин и нефть могут оставаться высокими еще долго после заключения мирного соглашения", - указывает издание.