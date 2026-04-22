Пезешкиан: Нарушение обязательств и блокада мешают диалогу с Вашингтоном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нарушение обязательств, блокада, угрозы стали главными препятствиями на пути к переговорам с Вашингтоном.

Об этом он написал в соцсети X.

«Исламская Республика Иран приветствовала диалог и соглашение и продолжает это делать. Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются основными препятствиями для подлинных переговоров. Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями», — посетовал Пезешкиан.