Президент Латвии: Мы готовы расширять торговые отношения с Азербайджаном

Латвия готова к сотрудничеству, а также к углублению и расширению торговых отношений с Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

«¬В это неспокойное время, на фоне происходящего в Европе, а также на Ближнем Востоке, учитывая все эти геополитические вызовы, мы пытаемся найти новые пути сотрудничества с нашими очень хорошими и надежными партнерами. Азербайджан для Латвии является, был и будет главным торговым и политическим партнером в регионе Южного Кавказа и, фактически, в более широком регионе», - подчеркнул Президент Эдгарс Ринкевичс.