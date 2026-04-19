Зелим Коцоев отстранен от поединка за бронзу на чемпионате Европы

Решение о дисквалификации азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева в полуфинале чемпионата Европы привело к его отстранению от схватки за третье место и потере шанса на медаль.

В полуфинальном поединке против представителя Нидерландов Симеона Катарины Коцоев получил прямую оценку "хансоку-маке". Судьи зафиксировали применение запрещенного болевого приема, что, согласно регламенту, влечет за собой не только поражение в текущем бою, но и запрет на дальнейшее участие в турнире.

В результате инцидента поединок за бронзовую медаль против представителя Грузии Ильи Суламанидзе не состоялся — победа была автоматически присуждена грузинскому спортсмену.

Сборная Азербайджана завершила выступление на первенстве континента с четырьмя наградами: Хидаят Гейдаров (73 кг) выиграл серебро, а Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) завоевали бронзовые медали.

