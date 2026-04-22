Галибаф: Прекращение огня с США имеет смысл только при снятии блокады с Ирана

Режим прекращения огня между США и Ираном не имеет смысла при продолжении блокады иранских портов в Ормузском проливе.

Об этом написал в соцсети Х председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается морской блокадой и взятием в заложники мировой экономики, и будет остановлено разжигание войны (Израилем - ред.) на всех фронтах", - следует из публикации.

По словам Галибафа, полное открытие Ормузского пролива для судоходства невозможно, когда нарушается режим прекращения огня.

"Они не достигли своих целей посредством военной агрессии, не достигнут их и посредством запугивания. Единственный путь вперед - это признание прав иранского народа", - заключил он.