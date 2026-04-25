First News Media13:45 - Сегодня
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере ИИ

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и советник главного министра провинции Пенджаб Али Дар обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Об этом сообщает офис по искусственному интеллекту и специальным инициативам Пакистана в соцсети Х.

"Хазар Фархадов посетил Офис по искусственному интеллекту и специальным инициативам и встретился с советником главного министра провинции Пенджаб Али Даром, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере ИИ и ключевых отраслях, включая CBD Punjab (Центральный деловой район Пенджаба - ред.), рассматриваемый как потенциальный центр деловых и инвестиционных связей между Пакистаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что побратимские отношения между городами Лахор и Нахчыван рассматриваются как основа для углубления экономического сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

Стороны также обсудили предстоящий Всемирный форум городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Источник: Report

Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Азербайджан и Украина могут наладить сотрудничество в производстве оружия ...

Ильхам Алиев: Наше сотрудничество с Украиной имеет очень прочную политическую ...

Зеленский: Мы готовы провести следующий этап перегоовров с Россией в Азербайджане

Владимир Зеленский поделился публикацией о визите в Азербайджан

МИД Азербайджана ввел новшество в процесс приема на дипломатическую службу

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

Джейхун Байрамов и Магдалена Гроно обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

«Совершенно недопустимо»: МИД Азербайджана о сожжении флага Турции в Ереване

Совет ЕС снял санкции с пяти азербайджанских судов - ФОТО

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50