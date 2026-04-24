Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил о переговорах с китайской стороной по вопросам цифрового развития и противодействия дезинформации.

Встреча прошла с министром Государственного офиса интернет‑информации Китая Чжуан Жунвэном, сообщил Гаджиев в соцсети Х.

«В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем обсудили двустороннее сотрудничество в сфере цифрового развития, социальных медиа, а также противодействия дезинформации и дипфейкам», - отметил Гаджиев.