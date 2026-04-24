Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил о переговорах с китайской стороной по вопросам цифрового развития и противодействия дезинформации.
Встреча прошла с министром Государственного офиса интернет‑информации Китая Чжуан Жунвэном, сообщил Гаджиев в соцсети Х.
«В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем обсудили двустороннее сотрудничество в сфере цифрового развития, социальных медиа, а также противодействия дезинформации и дипфейкам», - отметил Гаджиев.
Based on the comprehensive strategic partnership between Azerbaijan and China with Mr. Zhuang Rongwen
Minister of the Cyberspace Administration of China we discussed bilateral cooperation between our countries in the field of digital development, social media and fight against… pic.twitter.com/KZExwoLjlb — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 24, 2026