Хакан Фидан озвучил два сценария по Ормузскому проливу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление относительно ситуации в Ормузском проливе и возможных сценариев ее развития, отметив, что в настоящее время рассматриваются два основных подхода.

По словам Фидана, первый сценарий предполагает достижение договоренности между сторонами и возвращение к прежнему статус-кво. В этом случае предусматривается открытие Ормузского пролива, восстановление международного судоходства и свободной торговли. Министр подчеркнул, что в рамках данной модели принципиально важно не вводить дополнительные сборы за проход через пролив, и именно на это направлены текущие переговоры.

Второй сценарий связан с отсутствием результатов переговоров или сохранением напряженности в регионе. В этом случае на повестку выйдет вопрос управления рисковыми зонами в Ормузском проливе. Фидан отметил, что такая ситуация потребует иного подхода и новой концепции, при этом у данной модели есть как соответствующие интересам внешней политики Турции, так и проблемные стороны.

Министр добавил, что в случае достижения договоренности между Ираном и США возможно создание международной коалиции. Такая коалиция может заниматься техническими работами в регионе, включая разминирование морской акватории. По его словам, эта деятельность носит гуманитарный характер и не должна рассматриваться как поддержка какой-либо из сторон.

Вместе с тем Фидан подчеркнул, что если подобная коалиция выступит как сторона в возможном новом конфликте, у Турции есть серьезные чувствительности по этому вопросу, и Анкара может занять иную позицию. «Наши партнеры это хорошо понимают», - заявил министр.

В завершение Фидан отметил, что в настоящее время основной акцент делается на технических и связанных с безопасностью вопросах, таких как разминирование, и Турция при достижении договоренности будет положительно относиться к подобным инициативам.

Источник: Yeni Şafak