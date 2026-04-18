Джейхун Байрамов: В ближайшие месяцы может быть завершено решение ключевых вопросов по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

«Мы считаем, что в ближайшие месяцы может быть завершено решение ключевых вопросов, касающихся процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном».

Об этом АПА заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в последнее время произошли важные события, связанные с процессом нормализации:

«Особое внимание привлекает Вашингтонский саммит. В августе прошлого года Президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление. Этот документ был также утверждён в качестве свидетеля Президентом США Дональдом Трампом. Наряду с этим состоялось парафирование мирного соглашения, и было подписано обращение о ликвидации Минской группы. В целом эти шаги определили дорожную карту для следующего этапа процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном.

После этого Президент Ильхам Алиев на официальной церемонии в Белом доме заявил, что для Азербайджана мир уже стал реальностью. Последующие шаги также подтвердили этот подход. Это не просто политическое заявление, а позиция, отражающая стратегическое видение Азербайджана.

С осени 2025 года Азербайджан начал предпринимать ряд практических шагов. По обращениям Армении был разрешен транзит грузов из третьих стран через территорию Азербайджана. Первые такие обращения поступили от Казахстана и Российской Федерации, и на них был дан положительный ответ. Наряду с этим начали формироваться элементы сотрудничества в сфере энергетики и других сферах экономики.

Параллельно активизировались встречи между представителями гражданского общества. В Газахском районе Азербайджана прошло заседание Межправительственной комиссии по делимитации. Кроме того, в рамках Межпарламентского союза в Стамбуле состоялась прямая встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Все эти процессы свидетельствуют о формировании в регионе новой, более позитивной атмосферы.

В целом можно сказать, что повестка нормализации развивается в положительном направлении. Вместе с тем всё ещё остаются вопросы, ожидающие своего решения.

Мы считаем, что в ближайшие месяцы эти вопросы также могут быть окончательно решены. В этом плане мы настроены достаточно оптимистично. Полагаем, что проведение референдума в Армении, принятие новой конституции, подписание окончательного мирного соглашения и его ратификация могут открыть путь к дальнейшим позитивным шагам. И тем самым мы можем стать свидетелями более позитивных шагов».