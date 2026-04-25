Ветер и дожди – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

First News Media13:25 - Сегодня
В ряде регионов Азербайджана сегодня временами идут дожди, а в горных районах (Дашкесан, Гядабей) выпал снег.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, количество выпавших осадков составило: в Агстафе и Товузе - 5 мм, Балакене и Шамкире - 2, Джульфе, Гяндже, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Шеки, Шамахы, Губе, Гусаре, Барде, Евлахе, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде и Лянкяране - 1 мм.

В ряде мест преобладает северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает: в Мингячевире - 28 метров в секунду, Барде и Тертере - 25, Агдаме - 24, Геранбое - 23, Гёйчае - 22, Нафталане - 21, Шеки - 20, Кяльбаджаре - 19, Гёйгёле - 17, Сабирабаде, Гобустане и Ярдымлы - 16, Джульфе, Балакене и Загатале - 15 м/с.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50