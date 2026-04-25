В Ханкенди введены в эксплуатацию маршрутные линии

First News Media14:40 - Сегодня
В Ханкенди введены в эксплуатацию маршрутные линии

В рамках мероприятий, реализуемых в направлении создания современной транспортной инфраструктуры в городе Ханкенди, начали функционировать внутригородские автобусные маршруты.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, новая сеть общественного транспорта охватывает все основные улицы и направления города, а также поселок Кяркиджахан. Жители города уже пользуются преимуществами новых маршрутов, совершая ежедневные поездки более удобно и безопасно. По словам жителей, регулярное движение автобусов, доступность остановок и качество обслуживания значительно облегчили их повседневную жизнь.

Согласно подготовленному плану городской сети общественного транспорта, введены в эксплуатацию 3 маршрутные линии. Так, маршрут номер 1 действует по направлению «Клиника Карабахского университета - Ханкендинская швейная фабрика», маршрут номер 2 - «поселок Кяркиджахан - железнодорожный и автовокзальный комплекс», маршрут номер 3 - «Клиника Карабахского университета - 1-е кольцо».

По маршрутным линиям в общей сложности определены 62 остановки, которые оснащены соответствующими знаками. Пассажирские перевозки осуществляются экологически чистыми электробусами, принадлежащими ООО BakuBus. На первоначальном этапе 10 транспортных средств обслуживают пассажиров с интервалом 14-15 минут. Оплата в автобусах производится в безналичной форме. Пассажиры могут использовать BakıKart, QR-билет и технологию NFC, а также банковские карты и мобильные платежные системы, такие как Google Pay и Apple Pay.

Отметим, что движение автобусов контролируется в режиме реального времени. Проект служит формированию современной и экологически чистой транспортной системы в регионе.

Источник: АЗЕРТАДЖ

В Ханкенди введены в эксплуатацию маршрутные линии

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50