В Баку ожидается до 18 градусов тепла

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +8…+11 °C, днём — +15…+18 °C. Атмосферное давление понизится с 768 до 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 65–75%.

В регионах страны преимущественно осадков не ожидается, однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами также прогнозируется туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +7…+11 °C, днём — +19…+24 °C, в горах ночью — 0…+5 °C, днём — +8…+13 °C.