В Габале завершилась встреча президентов Азербайджана и Украины в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Азербайджане.

25 апреля в Габале состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским в расширенном составе.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи главы нашего государства с Владимиром Зеленским, выражена уверенность в том, что визит президента Украины в нашу страну создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность Межправительственной комиссии.

Высоко оценив гуманитарную помощь нашей страны Украине, а также внимание и заботу Азербайджанского государства об украинских детях, гость выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за все это. Было подчеркнуто, что в скором времени запланирован приезд в нашу страну группы украинских студентов в целях реабилитации, а также для ознакомления с культурой и искусством Азербайджана.

