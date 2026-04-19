Пезешкиан раскритиковал требования США по ядерной программе Ирана

First News Media13:24 - Сегодня
Пезешкиан раскритиковал требования США по ядерной программе Ирана

С 8 апреля 2026 года между Ираном и США действует двухнедельное перемирие, инициированное для подготовки окончательного мирного соглашения, однако процесс столкнулся с препятствиями из-за требований Вашингтона о полном отказе Тегерана от ядерных разработок.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в комментарии агентству ISNA заявил, что администрация Дональда Трампа не имеет полномочий определять параметры иранской ядерной программы. "Трамп говорит, что Иран не может использовать свои ядерные права, но не уточняет, за какое преступление. Кто он такой, чтобы лишать страну ее прав?" — цитирует агентство слова главы государства.

Согласно сообщениям СМИ, американская сторона рассматривает прекращение ядерных исследований Ирана как обязательное условие для заключения мира. Текущий раунд дипломатического взаимодействия проходит на фоне действующего временного прекращения огня, срок которого истекает в ближайшие дни. Иранская сторона настаивает на суверенном праве развивать энергетические и научные проекты, в то время как США стремятся закрепить в итоговом документе жесткие ограничения на ядерную активность регионального игрока.

Источник: Коммерсантъ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22