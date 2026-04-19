Пезешкиан раскритиковал требования США по ядерной программе Ирана

С 8 апреля 2026 года между Ираном и США действует двухнедельное перемирие, инициированное для подготовки окончательного мирного соглашения, однако процесс столкнулся с препятствиями из-за требований Вашингтона о полном отказе Тегерана от ядерных разработок.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в комментарии агентству ISNA заявил, что администрация Дональда Трампа не имеет полномочий определять параметры иранской ядерной программы. "Трамп говорит, что Иран не может использовать свои ядерные права, но не уточняет, за какое преступление. Кто он такой, чтобы лишать страну ее прав?" — цитирует агентство слова главы государства.

Согласно сообщениям СМИ, американская сторона рассматривает прекращение ядерных исследований Ирана как обязательное условие для заключения мира. Текущий раунд дипломатического взаимодействия проходит на фоне действующего временного прекращения огня, срок которого истекает в ближайшие дни. Иранская сторона настаивает на суверенном праве развивать энергетические и научные проекты, в то время как США стремятся закрепить в итоговом документе жесткие ограничения на ядерную активность регионального игрока.

Источник: Коммерсантъ