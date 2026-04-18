Русская община Азербайджана переизбрала Михаила Забелина председателем - ФОТО

First News Media22:35 - Сегодня
18 апреля 2026 года состоялось общее отчетно-выборное собрание Русской общины Азербайджана под председательством основателя общины, депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина.

Об этом Община сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Отмечается, что в ходе собрания были заслушаны доклады о проделанной работе за последние два года и прошли выборы руководящих органов общины.

Открытым голосованием председателем Русской общины Азербайджана был переизбран Михаил Забелин.

Первыми заместителями председателя были избраны Анастасия Лаврина и Виталий Ковалев. На должности заместителей председателя избраны Любовь Якунина и Дмитрий Козин.

Собрание завершилось решением продолжить активную работу общины, направленную на защиту интересов соотечественников, развитие культурного взаимодействия и укрепление общественного согласия в Азербайджане.

Источник: Report

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
