Русская община Азербайджана переизбрала Михаила Забелина председателем - ФОТО
18 апреля 2026 года состоялось общее отчетно-выборное собрание Русской общины Азербайджана под председательством основателя общины, депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина.
Об этом Община сообщила на своих страницах в социальных сетях.
Отмечается, что в ходе собрания были заслушаны доклады о проделанной работе за последние два года и прошли выборы руководящих органов общины.
Открытым голосованием председателем Русской общины Азербайджана был переизбран Михаил Забелин.
Первыми заместителями председателя были избраны Анастасия Лаврина и Виталий Ковалев. На должности заместителей председателя избраны Любовь Якунина и Дмитрий Козин.
Собрание завершилось решением продолжить активную работу общины, направленную на защиту интересов соотечественников, развитие культурного взаимодействия и укрепление общественного согласия в Азербайджане.
