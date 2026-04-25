Азербайджан и Украина могут наладить сотрудничество в производстве оружия против БПЛА

В Габале президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили развитие сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса.

Переговоры прошли в рамках встречи глав государств.

Отмечается, что стороны указали на наличие значительного потенциала для совместного производства как в оборонной промышленности, так и в целом в промышленном секторе.

Кроме того, речь шла о возможном сотрудничестве в сфере разработки средств противодействия беспилотникам, а также обмене опытом в этой области.