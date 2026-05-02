Хикмет Гаджиев поделился фото с военными атташе в Шуше

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в социальных сетях фотографией из города Шуша с военными атташе, аккредитованными в Азербайджане.

"С военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, в Шуше. На заднем плане - мечеть в Шуше, в настоящее время еще строится", - написал Гаджиев.