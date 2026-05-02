Хикмет Гаджиев поделился фото с военными атташе в Шуше
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в социальных сетях фотографией из города Шуша с военными атташе, аккредитованными в Азербайджане.
"С военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, в Шуше. На заднем плане - мечеть в Шуше, в настоящее время еще строится", - написал Гаджиев.
With military attachés accredited in Azerbaijan in Shusha. The Shusha Mosque, currently under construction, in the background. pic.twitter.com/tMvzaSj3iy— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 2, 2026
