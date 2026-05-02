Резидент-представитель FAO анонсировал новые проекты в Карабахе

Заметный прогресс и развитие наблюдаются после каждого нового посещения Карабахского региона Азербайджана.

Об этом журналистам заявил резидент-представитель FAO в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят.

"Я посещал этот регион много раз, и каждый раз, когда приезжаю сюда, вижу все больше развития и прогресса. Думаю, очень интересно наблюдать за тем, как в этой части Азербайджана сохраняются природа, культура и история. И я считаю, что Азербайджан проделал здесь удивительную работу", - заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Говоря о сотрудничестве между FAO и Азербайджаном, он отметил, что организация реализует ряд проектов, в том числе в Карабахском регионе.

"FAO работает по нескольким направлениям, особенно в этой части страны. У нас есть проект в Агалы, где мы поддерживаем инициативу Digital Villages в Азербайджане. И мы рассчитываем на новые проекты в этом регионе", - сказал он.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

