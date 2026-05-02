В России при пожаре погибла семья из семи человек

Пожар произошел в частном доме в поселке Высокий города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе, погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

"В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. <...> По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов", - написал он в "Максе".

По словам Кухарука, в 01:58 (23:58 мск 1 мая) поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Высокий. На момент прибытия пожарно спасательных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализован в 01:06 мск, открытое горение ликвидировано в 01:30 мск на площади 142 кв. м. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Глава региона подчеркнул, что департаменту социального развития Югры совместно с администрацией муниципалитета поставлена задача организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших. "Держу ситуацию на личном контроле. Призываю всех жителей округа быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. От имени правительства Югры и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", - написал Кухарук.

Источник: ТАСС