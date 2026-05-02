Трамп: США хотят «практически немедленно» взять Кубу под контроль

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США намерены "практически немедленно" взять под контроль Кубу.

Об этом он сказал во время выступления в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед членами местного клуба Forum.

Американский лидер упомянул Кубу, утверждая, что США "возьмут ее под контроль практически немедленно". "У Кубы проблемы. Но сначала мы покончим с одним [делом]", - заявил он, имея в виду войну против Ирана. "По пути назад из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln - самый большой в мире, подойдет на расстояние около 100 ярдов (порядка 90 м - прим. ТАСС) от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся", - утверждал Трамп.

Лидер США 5 марта заявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением США. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой".

Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые "были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям". При этом, как проинформировал в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро будущее острова.

