Самолёт врезался в жилой дом в Бразилии сразу после взлёта - ВИДЕО

В бразильском городе Белу-Оризонти небольшой самолет сразу после взлета потерял управление и врезался в здание.

Оба пилота погибли на месте, из четырех пассажиров как минимум один скончался, сообщают местные службы.

Перед падением экипаж успел предупредить диспетчеров — пилот передал на вышку, что борт столкнулся с неполадками буквально в момент набора высоты. Сразу после этого самолет рухнул на постройку.

Спасательные бригады уже работают на месте катастрофы, разбирают завалы и выясняют судьбу остальных людей, находившихся на борту. Причины произошедшего пока не называют — расследование только начинается.