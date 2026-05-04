Завершился визит Джорджи Мелони в Азербайджан - ФОТО
4 мая завершился рабочий визит Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.
Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
986