Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Израиль в течение 10 лет пополнит свой оборонный бюджет на 350 млрд шекелей ($119 млрд) с целью развития собственных мощностей по производству вооружений. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я распорядился инвестировать в собственные мощности по производству вооружений. В ближайшее десятилетие мы добавим 350 млрд шекелей к оборонному бюджету, чтобы производить эти вооружения внутри страны и не зависеть от заграничных поставщиков", - сказал политик в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.

"Параллельно с этим мы разработаем прорывные летательные аппараты собственного производства", - продолжил Нетаньяху, по утверждению которого этот шаг "полностью изменит общую картину". Глава правительства напомнил, что он, кроме того, "несколько недель назад отдал приказ о создании специального проекта по нейтрализации угрозы от беспилотных летательных аппаратов", указав, что "уже сегодня ждет отчета о прогрессе в этой сфере".

Источник: ТАСС