СМИ: Расходы США на операции против Ирана превысили 85 млрд долларов

Расходы США на военную операцию в Иране превысили $85 млрд за 79 дней ведения боевых действий, сообщил портал Iran War Cost Tracker.

Счетчик портала, работающий в режиме реального времени, основан на брифинге Пентагона для Конгресса США 10 марта, на котором утверждалось, что за первые шесть дней ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон потратил $11,3 млрд и планирует в дальнейшем расходовать еще $1 млрд каждый следующий день конфликта.

Сумма расходов на эти цели, по версии ресурса, почти втрое превосходит названную ранее и. о. заместителя американского военного министра по финансам Джулсом Херстом. На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса он заявил, что Вашингтон израсходовал на военную операцию против Ирана около $29 млрд.