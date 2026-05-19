В Баку проходит третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного правительством Азербайджана совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Как сообщает 1news.az ключевыми темами сегодняшних дискуссий станут преодоление глобального жилищного кризиса, климатическая устойчивость, инклюзивное развитие и цифровизация городской среды.

Центральным событием дня заявлен диалог «Глобальный жилищный кризис: каков план?», где эксперты обсуждают доступность жилья, социальную справедливость и улучшение качества жизни в городах.

Программа сессий сгруппирована по ключевым направлениям:

Цифровизация и технологии: «Искусственный интеллект для городов», «От данных к решениям: искусственный интеллект, пространственный анализ и жилье для всех». Эксперты делают особый акцент на управлении на основе данных.

Инклюзия и социум: «Социальная и экономическая сила жилья», «Жилье для всех», «Безопасная и устойчивая среда проживания для расширения прав и возможностей женщин», «Инклюзивные города для людей с инвалидностью» и «Роль молодежи в управлении городами».

Климат и экология: «Климатически устойчивые города и сообщества», «Городское планирование как климатическое действие», «Города, устойчивые к жаре», «Решения, основанные на природе», «Зеленая и устойчивая среда проживания», «Управление водными ресурсами» и «Энергетическая справедливость в городах».

Кризисное управление: «Восстановление городов, пострадавших от войны» и «Направление климатического финансирования в города».

Важным пунктом повестки станет презентация доклада «World Cities Report 2026», а также встречи высокого уровня по Африканскому региону.

Отдельное внимание на WUF13 уделено опыту Азербайджана. Международным участникам презентуют проекты возрождения освобожденных территорий. Реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре концепции «умного города», «умного села» и «зоны зеленой энергии» демонстрируются как передовые примеры устойчивой урбанизации.