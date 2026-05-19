Президент Кубы назвал новые санкции США преступными

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал преступным и аморальным указ США о санкциях против стран и компаний за поставки топлива Гаване.

Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Диаса-Канеля, американская блокада является экстерриториальной и предусматривает санкции для компаний, которые хотят инвестировать в Кубу или поставлять стране базовые товары, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

«Коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является актом геноцида, который должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Источник: Lenta.ru