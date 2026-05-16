Украина нарастит количество и дистанцию дальнобойных ударов по объектам в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вооруженных сил страны усилить дальнобойные удары по территории Российской Федерации в качестве ответных мер на действия российских военных.

В своем официальном Telegram-канале глава государства охарактеризовал подобные атаки как «дальнобойные санкции» и назвал их справедливым ответом Украины. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона планирует планомерно наращивать как дистанцию, так и общее количество применений средств поражения.

Он также отметил, что целями предыдущих ударов уже становились объекты российской нефтяной сферы и корабли, расположенные на удалении почти в 1 тысячу километров от линии боевого соприкосновения. По словам президента, данные шаги направлены на создание долгосрочного давления на инфраструктуру, обеспечивающую ведение боевых действий против Украины.